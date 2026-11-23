В Лозанне, Швейцария, Спортивный арбитражный суд (CAS) должен 24 ноября опубликовать решение по апелляции Сенегала против лишения сборной титула Кубка африканских наций. CAS сообщил, что участники дела были уведомлены об объявлении вердикта во второй половине дня, однако точное время не назвал.

Апелляция на решение CAF

Сенегал оспаривает решение Африканской конфедерации футбола (CAF), которая признала чемпионом Марокко. В финале турнира в январе в Рабате сенегальцы победили хозяев со счетом 1:0 в дополнительное время. Суд заслушал аргументы Сенегала, Марокко и CAF в Лозанне в начале октября, сообщает Channel NewsAsia.

В конце основного времени финала сенегальская команда на 14 минут покинула поле после назначения пенальти в ее ворота. Часть игроков вернулась в раздевалку в знак протеста, после чего матч возобновили. Марокко не реализовало пенальти, а в дополнительное время Сенегал забил решающий мяч.

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Почему Сенегал лишили титула

Два месяца спустя апелляционный орган CAF постановил, что Сенегал проиграл матч из-за ухода с поля. Он отменил результат финала и присудил Марокко победу 3:0. Сенегал подал апелляцию в CAS 25 марта. В основе аргументов Сенегала — утверждение, что решение арбитра является окончательным, а он разрешил доиграть матч.

CAS первоначально планировал вынести решение через несколько дней после слушания 8 октября, однако позднее решил подготовить полный вердикт с юридическим обоснованием. По данным суда, арбитражные решения CAS имеют такую же силу, как решение национального суда, и могут исполняться спортивными федерациями или государственными судами в зависимости от обстоятельств.

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