По данным Live Science, наблюдения космического телескопа James Webb выявили сверхмассивные черные дыры, существовавшие уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Это ставит под сомнение распространенное представление, согласно которому сначала формировались галактики, а черные дыры возникали из остатков массивных звезд и постепенно наращивали массу.

Вероятно, почти каждая крупная галактика имеет в центре сверхмассивную черную дыру. Масса черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути превышает массу Солнца более чем в 4 миллиона раз. В близких галактиках центральная черная дыра обычно примерно в тысячу раз менее массивна, чем вся галактика.

Слишком массивные для своих галактик-хозяев

Астрофизик Кембриджского университета Роберто Майолино отметил, что некоторые черные дыры ранней Вселенной выглядят непропорционально большими по сравнению со своими галактиками-хозяевами. Масса некоторых из них может быть почти сопоставима с совокупной массой звезд в таких галактиках.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature, Майолино и его коллеги напрямую измерили массу черной дыры в объекте Abell2744-QSO1. По их выводам, она составляет большую часть массы этого объекта. Галактика GHZ2, свет от которой добирался до Земли около 13,4 миллиарда лет, содержит самую древнюю из известных сверхмассивных черных дыр.

Возможные пути формирования

Ученые рассматривают несколько объяснений появления таких гигантских черных дыр. Они могли образоваться из обычных звездных остатков, но расти гораздо быстрее, чем обычно. Другая возможность — прямой коллапс огромных газовых облаков, который сразу создавал бы крупные черные дыры. Также обсуждается гипотеза о первичных черных дырах, которые могли сформироваться вскоре после Большого взрыва, до появления первых звезд и галактик.

Черные дыры и галактики одновременно влияют друг на друга. Энергия растущей черной дыры способна нагревать или вытеснять газ, ограничивая звездообразование, но при определенных условиях может сжимать газ и способствовать появлению новых звезд. Чтобы выяснить, насколько типичны сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной, астрономам нужны значительно большие выборки наблюдений телескопа James Webb.

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