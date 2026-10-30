У побережья близ Портленда в Австралии количество наблюдений за карликовыми синими китами снизилось на 51% при сравнении результатов авиационных обследований за 2000–2004 и 2020–2024 годы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на морского ученого Питера Гилла, который 28 лет следит за китами вдоль этого побережья.

Меньше китов и криля

По словам Гилла, в начале 2000-х годов во время одного обследования в среднем фиксировали от 12 до 18 китов, тогда как сейчас — пять или шесть. За последние три десятилетия ученый провел более 300 авиационных обследований моря у Портленда.

Исследователи пока не установили, сократилась ли численность популяции карликовых синих китов или животные изменили миграционные маршруты. Каждое лето киты прибывают в воды между мысом Кейп-Отвей в штате Виктория и городом Роб в Южной Австралии, чтобы кормиться.

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Гилл также зафиксировал сокращение скоплений криля у поверхности воды на 65% по сравнению с началом 2000-х годов. По его словам, из-за этого морским животным приходится тратить больше энергии, чтобы добраться до пищи на глубине. В колонии австралийских морских котиков, питающихся рыбой в экосистеме Бонни, также выявили недоедание и сокращение популяции.

Изменчивость апвеллинга

Апвеллинг Бонни с ноября по май поднимает к поверхности холодную воду и питательные вещества из глубин, создавая кормовую базу для рыб, птиц и морских млекопитающих. Докторант Университета Дикина Алекс Шут, изучающий 30-летние тенденции в системе Бонни, заявил, что за последние пять лет сила течения стала более изменчивой.

Шут считает, что на эти изменения может влиять изменение климата. В 2024 году апвеллинг Бонни был самым сильным за все время наблюдений, однако, по словам эколога, более интенсивное течение не обязательно означает больше питательных веществ и криля, поскольку экстремальные условия могут влиять на зоопланктон и всю пищевую цепь.

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