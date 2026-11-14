Спотовые биржевые фонды на биткоин, торгующиеся в США, с начала 2026 года зафиксировали чистый отток в размере $1,56 млрд. В конце октября эти фонды еще имели положительный баланс поступлений за год, однако серия значительных изъятий средств изменила показатель на отрицательный, сообщает CoinDesk со ссылкой на данные SoSoValue.

Отток ускорился в конце октября

По состоянию на 29 октября чистый приток в биткоин-ETF с начала года составлял примерно $1,01 млрд. Уже 30 октября инвесторы вывели из фондов $643,3 млн, после чего годовой чистый приток сократился до $368 млн.

За неделю до четверга фонды потеряли еще $643,6 млн. На предыдущей неделе чистый отток составил $1,28 млрд, а неделей ранее — $202,6 млн. В целом это уже 12-я неделя в 2026 году, когда чистый отток из биткоин-ETF превысил $500 млн.

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Сравнение с предыдущими годами

На протяжении всего 2025 года было 15 недель с оттоком более $500 млн, а в 2024 году — четыре такие недели. Если в последние шесть недель 2026 года произойдут еще четыре подобных периода, этот год станет рекордным по количеству недель с крупным оттоком средств.

В 2025 году чистый приток в эти фонды достиг $21,37 млрд, а в 2024 году — $35,24 млрд. На фоне быстрого изъятия средств спотовая цена биткоина утром в пятницу опустилась ниже $70 тыс. — до самого низкого уровня с августа.

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