В Непале пиковый спрос на электроэнергию вечером во время Лакшми-пуджи достиг 1813 МВт. Это на 113 МВт больше прогноза Nepal Electricity Authority, которая ожидала показатель на уровне около 1700 МВт. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Нагрузка на энергосистему

По данным Центра диспетчеризации нагрузок Nepal Electricity Authority, общая пиковая нагрузка в системе тем вечером составила 2400,30 МВт. В долине Катманду пик спроса на электроэнергию достиг примерно 489,50 МВт.

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Из 2400,30 МВт, доступных в системе, 1813 МВт пришлось на внутреннее потребление. Еще 587,30 МВт избыточной электроэнергии Непал экспортировал на индийский рынок.

Поставки без перебоев

Несмотря на резкий рост внутреннего спроса, электроснабжение в стране оставалось бесперебойным благодаря достаточной внутренней генерации. Nepal Electricity Authority заявило, что в часы пик не было перебоев или технических отключений, а электроснабжение работало по всей стране.

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