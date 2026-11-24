В США индекс потребительского доверия в ноябре вырос второй месяц подряд и достиг самого высокого уровня с января 2025 года. Показатель, рассчитываемый аналитическим центром The Conference Board, увеличился на 11,4 пункта — с пересмотренных 91,9 пункта в октябре до 103,3 пункта. Это существенно превысило ожидания экономистов, прогнозировавших уровень около 92 пунктов, сообщает Anadolu Agency.

Оценки рынка труда улучшились

Индекс текущей ситуации вырос на 13,7 пункта — до 132,8. Доля опрошенных, считающих, что рабочие места доступны, увеличилась с 26,2% до 30,8%. В то же время доля тех, кто сообщил, что работу трудно найти, сократилась с 21,4% до 18,4%.

Индекс ожиданий, отражающий оценки домохозяйств относительно доходов, бизнеса и занятости в ближайшие шесть месяцев, поднялся на 9,9 пункта — до 83,6. Доля потребителей, ожидающих сокращения числа рабочих мест в следующие месяцы, снизилась с 25,7% до 19,3%.

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Инфляционные ожидания снизились

Старший экономист The Conference Board Фергус Маккормік заявил, что на рост уверенности могло повлиять снижение неопределенности после промежуточных выборов. Показатель вырос во всех возрастных группах, больше всего — среди домохозяйств с более высокими доходами. Среди демократов и независимых избирателей уверенность существенно выросла, тогда как среди республиканцев несколько снизилась.

Средние инфляционные ожидания американцев на следующие 12 месяцев снижались второй месяц подряд — до 5,7%. Перед Днем благодарения также снизились цены на бензин: средняя национальная цена галлона обычного бензина во вторник составляла 3,61 доллара, по данным AAA.

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