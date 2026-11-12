Океанский лайнер SS United States затопили в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф. Проект стоимостью 13,5 млн долларов должен превратить бывшее пассажирское судно в среду обитания для рыб и привлечь в регион дайверов и рыбаков, сообщает Der Spiegel.

Подготовка к затоплению

Перед погружением с судна демонтировали две дымовые трубы высотой около 20 метров. Их планируют сделать частью музея, посвященного истории лайнера. Рабочие также сняли более 400 иллюминаторов и вырезали отверстия в палубах. Морская вода поступает в корпус через открытые клапаны.

Взрывчатые вещества при затоплении не используют из соображений экологической и общей безопасности. Ожидается, что судно будет лежать на глубине около 55 метров, а его верхняя палуба окажется примерно в 18 метрах от поверхности воды.

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История лайнера

SS United States длиной 302 метра была на 33 метра длиннее «Титаника». В 1952 году во время первого трансатлантического рейса лайнер установил рекорд скорости: средняя скорость составила почти 41 км/ч, что примерно на 7 км/ч превысило показатель британского судна Queen Mary 1938 года.

Лайнер совершил более 800 пересечений Атлантики. Среди его пассажиров были актрисы Грейс Келли и Элизабет Тейлор, а также президенты США Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр и Джон Ф. Кеннеди. В 1969 году судно вывели из эксплуатации, а попытки переоборудовать его в отель или круизный лайнер не увенчались успехом. С 1996 года SS United States стоял у причала в Филадельфии.

В районе затопления уже существует более 500 искусственных рифов. До сих пор крупнейшим затопленным судном был авианосец USS Oriskany длиной 278 метров, который погрузили в 2006 году.

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