США одобрили продажу ИИ-чипов Nvidia H200 китайской компании New Matrix, офис которой, по данным The New York Times, был пустым. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на расследование The New York Times.

Данные о New Matrix

New Matrix внесли в перечень компаний, которым разрешено получать чипы Nvidia. В то же время журналисты The New York Times сообщили, что нашли мало доказательств ее фактической деятельности. Офис компании они описали как пустое серое помещение с проводами, свисающими с потолка там, где должны были находиться осветительные приборы.

По данным издания, New Matrix была создана 17 месяцев назад. Ее названия не было в справочнике здания по адресу, указанному компанией. Сотрудники агентства по управлению недвижимостью в индустриальном парке также заявили, что у них нет записей об этой фирме.

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Связи и экспортные ограничения

The New York Times также сообщила, что владельцы New Matrix имеют связи с китайской частной инвестиционной компанией, которую правительство США внесло в черный список в 2024 году. По данным газеты, одобрение на закупку чипов получили и другие компании, связанные со структурами, на которые распространяются торговые ограничения по соображениям национальной безопасности.

Во время президентства Джо Байдена Nvidia имела ограничения на продажу чипов в Китай. Администрация Дональда Трампа смягчила эти ограничения после того, как Nvidia согласилась передавать правительству 15% от всех продаж. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг также вел активную лоббистскую кампанию.

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