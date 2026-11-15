Администрация президента США Дональда Трампа завершает подготовку правила, согласно которому врачам будут возмещать расходы на услуги по диагностике, лечению и консультированию пациентов с побочными реакциями после вакцинации. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты, с которыми общалось издание, считают, что инициатива может подорвать доверие к вакцинам и создать доказательную базу относительно заявляемых рисков. Министерство здравоохранения и социальных служб США отвергло утверждения о том, что его глава Роберт Ф. Кеннеди-младший стремится к личной выгоде или демонтажу американской системы здравоохранения.

Исследовательский центр и компенсационная программа

Кеннеди также объявил о создании в Национальных институтах здравоохранения исследовательского центра, посвященного «повреждениям» от вакцин. Кроме того, он пытался изменить Программу компенсаций за вред от вакцин (VICP).

VICP была создана в 1986 году, чтобы ускорить выплату компенсаций людям, у которых возникли побочные реакции после вакцинации. По данным издания, более половины заявлений в рамках программы составляют требования, связанные с местом введения вакцины, а не с самими вакцинами. Подать заявление в VICP проще, чем выиграть судебное дело: судебное разбирательство требует больше времени и более высокого стандарта доказывания.

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Заявления о возможном конфликте интересов

Перед слушаниями по утверждению в должности в январе 2025 года Кеннеди задекларировал 2,5 млн долларов дохода от направления клиентов в судебные дела, связанные с вакцинами. Во время слушаний он не обязался отказаться от вознаграждений по таким делам после завершения работы в правительстве.

Профессор права Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дорит Рейсс предположила, что некоторые действия Кеннеди могут создавать более выгодные условия для судебных исков. Профессор и декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора Питер Хотез заявил, что Кеннеди ослабляет общественное доверие к иммунизации в пользу товаров индустрии оздоровления.

Роль системы VAERS

Рейсс предупредила, что компенсация врачам за сообщения о побочных реакциях в Систему сообщений о нежелательных явлениях после вакцинации (VAERS) может создавать неправильные стимулы для недобросовестных поставщиков медицинских услуг. Хотез подчеркнул, что VAERS вместе с другими системами мониторинга помогает выявлять сигналы о редких побочных явлениях, включая миокардит после первых мРНК-вакцин от COVID-19, но не предназначена для установления причинно-следственной связи между вакцинацией и конкретным состоянием.

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