Администрация президента США Дональда Трампа готовится в ближайшее время обнародовать результаты расследования о возможных избыточных промышленных мощностях у 16 крупных торговых партнеров страны. По итогам проверки ожидается введение новых импортных пошлин на широкий перечень товаров.

Пошлины могут объявить в ближайшее время

Как сообщает The Japan Times со ссылкой на трех осведомленных собеседников, результаты расследования могут представить уже во вторник во второй половине дня. Ожидается, что Офис торгового представителя США предложит новые пошлины, которые будут добавлены к тарифам, введенным ранее во время второго срока Трампа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Частичная замена отмененных тарифов

Новые пошлины должны частично заменить тарифы, которые Верховный суд США отменил в феврале. По данным издания, тарифы, примененные администрацией Трампа, частично способствовали росту цен на потребительские товары в Соединенных Штатах.

Опрос Reuters/Ipsos после ноябрьских промежуточных выборов показал, что 62% респондентов поддержали бы усилия по отмене тарифов.

Читай нас в