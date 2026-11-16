США и девять стран-партнеров подписали декларацию об усилении безопасности критических технологий и цепочек поставок, на которых основывается развитие систем искусственного интеллекта. Документ подписали Соединенные Штаты, Австралия, Индия, Израиль, Япония, Южная Корея, Катар, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания, сообщает Anadolu Agency.

Защита технологий и инфраструктуры

Сан-Францисскую декларацию о безопасных основах прочного процветания подписали в рамках инициативы Pax Silica, которую возглавляют США. Она предусматривает защиту чувствительных технологий и критической инфраструктуры, необходимых для создания передовых систем ИИ. Речь, в частности, идет о транспортных сетях, цифровых платформах, энергетической инфраструктуре и логистике.

В декларации экономическая безопасность названа фундаментом национальной безопасности. Участники призвали сокращать чрезмерные зависимости благодаря диверсифицированным и надежным цепочкам поставок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рабочие группы и возможное расширение

Участники также договорились создать рабочие группы по вопросам инновационной политики, внедрения ИИ, сотрудничества в цепочках поставок и безопасности. В Госдепартаменте США заявили, что ни одна страна не способна самостоятельно защитить основы эпохи суперинтеллекта.

Financial Times со ссылкой на заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга сообщила, что Германия, Швеция, Нидерланды и Европейская комиссия, как ожидается, подпишут декларацию на следующей неделе.

Читай нас в