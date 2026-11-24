США и Катар в понедельник подписали рамочное соглашение о критически важных минералах. Документ призван согласовать национальные стратегии двух стран по диверсификации и укреплению цепочек поставок этого сырья, сообщает The National.

Сотрудничество от добычи до производства

Заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг заявил, что договоренность опирается на возглавляемую США инициативу Pax Silica. Она направлена на обеспечение безопасности цепочек поставок, связанных с искусственным интеллектом, полупроводниками и редкоземельными элементами.

По словам Хелберга, новое рамочное соглашение должно укрепить цепочки поставок на всех этапах — от добычи и переработки до производства. Документ подписали во время восьмого Стратегического диалога США и Катара, где стороны также подтвердили стратегическое партнерство.

В совместном заявлении страны подчеркнули общую заинтересованность в доступности и устойчивости глобального энергоснабжения, в частности посредством проекта Golden Pass LNG.

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Инвестиции Катара в сырьевой сектор

Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива наращивают инвестиции в цепочки поставок критически важных минералов. Суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority в 2024 году вложил 180 млн долларов в зарегистрированную в Дублине компанию TechMet, которая инвестирует в критически важные минералы.

По данным QIA, средства должны были быть использованы для увеличения производства лития, никеля, кобальта, редкоземельных и других критически важных минералов. В прошлом году фонд также инвестировал 500 млн долларов в канадскую Ivanhoe Mines, получив 4% ее акций. Компания заявила, что намерена направить финансирование на геологоразведку, разработку и добычу критически важных минералов.

Участие других стран Залива

США уже достигли договоренностей с другими партнерами в регионе. В феврале Вашингтон и ОАЭ подписали соглашение о защите цепочек поставок в добыче и переработке критически важных минералов и редкоземельных элементов. Американская Корпорация финансирования международного развития и суверенный фонд ОАЭ ADQ также создали в прошлом году консорциум Orion Critical Mineral Consortium объемом 1,8 млрд долларов.

США подписали меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам с Саудовской Аравией во время визита президента Дональда Трампа в королевство в прошлом году. Пентагон через партнерство с MP Materials также создал совместное предприятие с саудовской Maaden для развития предприятия по переработке редкоземельных элементов в королевстве.

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