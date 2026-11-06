США и Туркменистан во время ежегодных консультаций в Ашхабаде обсудили энергетическое сотрудничество, развитие транскаспийского сообщения и диверсификацию маршрутов экспорта газа. Как сообщает OilPrice, 3 ноября помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии С. Пол Капур встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым, а также провел переговоры с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Посольство США заявило о положительной динамике в двусторонних отношениях, в частности в коммерческих связях, энергетическом сотрудничестве и региональной логистике. Туркменская сторона, в свою очередь, назвала стратегию диверсификации маршрутов поставок энергоносителей одним из главных вопросов консультаций.

Транскаспийский маршрут

Ашхабад рассматривает возможность поставлять значительные объемы природного газа на запад. Туркменские чиновники рассчитывают на американскую помощь и инвестиции для модернизации инфраструктуры добычи газа. Американские чиновники хотели бы получить от Туркменистана обязательства относительно участия в давно обсуждаемом Транскаспийском газопроводе. Участие страны широко считается необходимым для экономической жизнеспособности этого проекта, если он будет построен.

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В конце октября посол Турции в Ашхабаде Шенер Джебеджи заявил, что Турция и Туркменистан возобновят энергетическую торговлю и будут изучать новые транзитные маршруты поставок туркменского газа в Европу через Турцию. В то же время туркменские энергетики отмечали, что Азербайджан и Туркменистан должны урегулировать вопрос общей границы на дне Каспийского моря для участия в проекте газопровода.

Газопровод в Южную Азию и транспорт

Туркменистан также продвигает проект газопровода ТАПИ, по которому планируется транспортировать газ в Пакистан и Индию через Афганистан. Туркменские чиновники заявили, что участок от туркменской границы до афганского города Герат планируют завершить до конца 2026 года.

Отдельной темой консультаций стала роль Туркменистана в Среднем коридоре. Страна хочет закупить новые локомотивы, модернизировать железнодорожную инфраструктуру, цифровизировать таможенные процедуры и расширить торговый флот на Каспии, в том числе танкерный и контейнерный. Ашхабад также планирует увеличить мощности для дноуглубительных работ из-за снижения уровня Каспийского моря.

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