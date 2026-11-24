США могут повысить пошлины для десятков стран, в том числе Китая, из-за государственных субсидий и поддержки промышленности, которые Вашингтон считает наносящими ущерб американским производителям. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает Anadolu Agency.

Результаты расследования могут объявить на этой неделе

Торговый представитель США Джеймисон Грир, по данным собеседников WSJ, может уже на этой неделе представить результаты расследования промышленных субсидий в Китае, Европейском союзе и еще 14 странах. Пошлины могут затронуть, в частности, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индию и 27 государств-членов ЕС.

Грир заявлял, что государственные субсидии способствуют появлению избыточных производственных мощностей и позволяют иностранным компаниям поставлять на мировые рынки более дешевые товары. По информации источников газеты, изделия из стали и алюминия и автомобили, которые уже подпадают под отдельные пошлины по соображениям национальной безопасности, планируют исключить из нового тарифного решения.

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Для Китая ожидается более высокая ставка

Окончательные ставки еще не объявлены. Американские чиновники, по данным источников, намерены ориентироваться на уровни пошлин, установленные президентом США Дональдом Трампом в 2025 году. Согласно предварительным торговым договоренностям, ставка для ЕС, Японии и Южной Кореи, вероятно, составит 15% или меньше, тогда как для Вьетнама и Индии она может быть выше.

Для Китая, который Трамп посетил на прошлой неделе, ожидается более высокий тариф, чем для многих других экономик. Американские чиновники объясняют это масштабными государственными субсидиями, которые, по их словам, искажают рынок. Новые пошлины также могут добавляться к тарифам от 10% до 12,5%, объявленным в июле в отношении 60 экономик из-за принудительного труда. Торговое представительство США отказалось от комментариев, а Белый дом не ответил на запросы журналистов.

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