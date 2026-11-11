США предоставили энерготрейдерам Vitol и Trafigura специальные лицензии на продажу венесуэльской нефти. Как сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters, 5 января министр энергетики США Крис Райт позвонил трейдеру Vitol Джону Аддисону и поинтересовался, готова ли компания заняться реализацией венесуэльской нефти. Это произошло через два дня после операции США, в результате которой, по данным Reuters, был отстранен Николас Мадуро.

Лицензии без конкурентного отбора

Через несколько дней после разговора Vitol и Trafigura получили специальные разрешения на маркетинг нефти из Венесуэлы. Администрация США не проводила конкурентный отбор, объяснив это необходимостью быстро поддержать стабилизацию венесуэльской экономики.

В Министерстве энергетики США заявили, что вице-президент Джей Ди Вэнс и Райт не обсуждали продажу венесуэльской нефти. Там также объяснили выбор Vitol тем, что это крупнейший в мире энерготрейдер. Vitol и Trafigura заявили, что не имели предварительной информации об американской операции. По данным издания, Венесуэла с начала года экспортировала более 200 млн баррелей нефти, а трейдеры не раскрыли условий сделок с государственной компанией PDVSA.

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Связи Аддисона с Вэнсом

Аддисон был одним из ранних финансовых сторонников Вэнса: в 2022 году он пожертвовал 300 тыс. долларов комитету политических действий, который поддерживал кампанию Вэнса на выборах в Сенат от Огайо. В 2024 году Аддисон и его жена передали 7 млн долларов комитетам политических действий, в том числе 5 млн долларов — Make America Great Again.

Американский чиновник сообщил Reuters, что как минимум за год до январского звонка Вэнс поручился за Аддисона перед Райтом. Данные об авиаперелетах свидетельствуют, что 27 декабря самолеты Аддисона и Вэнса находились в аэропорту Бозмена в штате Монтана. Человек, слышавший рассказ Аддисона, сказал, что Вэнс спрашивал, насколько быстро можно было бы продать венесуэльскую нефть. В то же время Аддисон и офис Вэнса отрицали, что такая встреча состоялась.

В марте Аддисон покинул Vitol и сейчас возглавляет консультативный совет Райта по вопросам энергетической политики. Конгрессмен Роберт Гарсия, который должен возглавить Комитет по надзору Палаты представителей от Демократической партии, в январе обратился к руководителям Vitol и Trafigura с вопросом об обстоятельствах получения лицензий.

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