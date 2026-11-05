США не поддержали предложенную Францией инициативу по созданию в G7 рабочей группы для тестирования передовых систем искусственного интеллекта и обмена информацией о рисках и инцидентах. Об этом Politico Europe сообщило со ссылкой на министра цифровых технологий Франции Анн Ле Энанфф.

Инициатива не получила общей поддержки

Ле Энанфф заявила на слушаниях в Сенате Франции, что провела две министерские встречи в сентябре и октябре, пытаясь заручиться обязательствами стран G7 по созданию группы высокого уровня. Ее задачей должно было стать тестирование передовых моделей ИИ и обмен информацией о связанных с ними рисках и инцидентах.

По словам министра, усилия не дали результата, поскольку Вашингтон хотел действовать в соответствии с собственным подходом. Соединенные Штаты не были готовы присоединиться к совместному заявлению с другими шестью странами G7 и попросили дождаться результатов собственной оценки, сказала она. Франция намерена вернуться к переговорам в декабре.

Позиция Белого дома

Представитель Белого дома, который говорил с Politico Europe на условиях анонимности, назвал французское предложение нечетко определенной структурой для сотрудничества в сфере ИИ. По его словам, администрация опасалась создания излишней бюрократии.

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Американский чиновник сослался на Super Intelligence Force президента Дональда Трампа, которая, по его утверждению, объединяет правительство и промышленность для ускорения инноваций и безопасного внедрения моделей. В конце сентября Трамп начал продвигать термин «суперинтеллект» в качестве замены понятия искусственного интеллекта, а через неделю поручил федеральным ведомствам использовать новую формулировку.

Дальнейшие шаги Франции

Франция, председательствующая в G7 в 2026 году, после виртуальной встречи министров технологий 20 октября опубликовала итоговое заявление председательства. В документе говорилось о рассмотрении более тесной координации в выявлении рисков, обмене данными об инцидентах и создании отдельной группы высокого уровня, однако это не было совместным заявлением, одобренным всеми участниками.

Ле Энанфф заявила, что Франция продолжит продвигать эту тему в Европе, используя ресурсы национального института оценки и безопасности ИИ INESIA и государственного исследовательского института цифровых наук и технологий Inria.

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