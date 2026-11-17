В США Бюро промышленности и безопасности (BIS) объявило о новых ограничениях, призванных перекрыть китайским компаниям удалённый доступ к передовым американским чипам для искусственного интеллекта через зарубежные дата-центры. Как сообщает South China Morning Post, BIS указало, что промежуточное окончательное правило подготовили Министерство финансов США и Совет национальной безопасности.

Заявление BIS об авторах правила

Ведомство указало в пресс-релизе, что документ был написан «Министерством финансов, по его поручению и по поручению Совета национальной безопасности». Правило должно закрыть возможность, которая ранее позволяла китайским разработчикам использовать вычислительные мощности, доступ к которым ограничивали американские экспортные правила.

Бывший заместитель министра торговли США по вопросам международной торговли Кристофер Падилла назвал дистанцирование BIS от документа беспрецедентным. По его оценке, такая ситуация может свидетельствовать о сбое межведомственной координации США в сфере экспортного контроля. Документ объёмом 132 страницы, опубликованный на сайте BIS, был издан от имени заместителя министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслера.

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Разногласия между ведомствами

Спор стал очередным эпизодом публичных разногласий между министром торговли Говардом Латником и министром финансов Скоттом Бессентом. Ранее Бессент заявлял, что Министерство финансов, Пентагон, Государственный департамент и Офис торгового представителя США месяцами поддерживали внесение Megaspeed в американский список ограничений Entity List.

Megaspeed является клиентом Nvidia, а американская сторона подозревает компанию в перенаправлении передовых ИИ-чипов в Китай. Президент США Дональд Трамп заявил, что Латник мог отложить решение по Megaspeed, чтобы избежать обострения в отношениях с Китаем. Падилла считает, что публичные разногласия посылают неоднозначный сигнал бизнесу, союзникам США и Китаю.

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