Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что федеральное правительство в следующем году сэкономит 9,2 млрд долларов на препаратах, закупаемых через программу Medicare. Оценка связана с третьим раундом переговоров о ценах на лекарства.

По расчетам правительства, это на 45% меньше, чем федеральное правительство потратило бы в прошлом году, если бы согласованные цены уже действовали. Об этом сообщает STAT News.

Препараты, вводимые в кабинетах врачей

Это третий раунд переговоров о ценах на лекарства, проведенный Центрами услуг Medicare и Medicaid после принятия Закона о снижении инфляции. Впервые в переговоры включили препараты, которые вводят пациентам в кабинетах врачей и которые покрываются частью B программы Medicare.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В первые два года переговоры касались только розничных препаратов, покрываемых частью D Medicare.

Расчет без отдельных скидок

Оценка экономии в 9,2 млрд долларов не учитывает скидок, которые производители лекарств предоставляют в рамках программы скидок для производителей по части D. Эта программа, как и механизм переговоров о ценах, была создана Законом о снижении инфляции.

Если учесть такие скидки, ожидаемая экономия составит около 5,5 млрд долларов. Это соответствовало бы 33-процентному сокращению совокупных чистых расходов.

Читай нас в