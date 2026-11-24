США ожидают $9,2 млрд экономии от согласованных цен на лекарства — STAT News
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что федеральное правительство в следующем году сэкономит 9,2 млрд долларов на препаратах, закупаемых через программу Medicare. Оценка связана с третьим раундом переговоров о ценах на лекарства.
По расчетам правительства, это на 45% меньше, чем федеральное правительство потратило бы в прошлом году, если бы согласованные цены уже действовали. Об этом сообщает STAT News.
Препараты, вводимые в кабинетах врачей
Это третий раунд переговоров о ценах на лекарства, проведенный Центрами услуг Medicare и Medicaid после принятия Закона о снижении инфляции. Впервые в переговоры включили препараты, которые вводят пациентам в кабинетах врачей и которые покрываются частью B программы Medicare.
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В первые два года переговоры касались только розничных препаратов, покрываемых частью D Medicare.
Расчет без отдельных скидок
Оценка экономии в 9,2 млрд долларов не учитывает скидок, которые производители лекарств предоставляют в рамках программы скидок для производителей по части D. Эта программа, как и механизм переговоров о ценах, была создана Законом о снижении инфляции.
Если учесть такие скидки, ожидаемая экономия составит около 5,5 млрд долларов. Это соответствовало бы 33-процентному сокращению совокупных чистых расходов.