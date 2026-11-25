США объявили о новых специальных пошлинах против Европейского Союза и еще 13 торговых партнеров. Для товаров из ЕС, которые подпадут под действие мер, предусмотрена ставка до 15%, а для китайских товаров — 20%. Об этом сообщает Tagesschau.

Администрация США объясняет решение структурным перепроизводством в промышленности. Офис торгового представителя США объявил о пошлинах после завершения восьмимесячного расследования предполагаемых недобросовестных торговых практик.

Кого коснутся новые ставки

Помимо ЕС и Китая, в список вошли Швейцария, Япония, Южная Корея, Бангладеш, Индия, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Точные ставки для каждого партнера должны опубликовать в Federal Register — официальном издании правительства США.

По данным высокопоставленного представителя американской администрации, предельная ставка 15% также будет действовать для Японии, Южной Кореи и Тайваня. Для Малайзии согласована максимальная ставка 19%. Расследования в отношении Мексики и Норвегии продолжаются, поэтому пошлины для них пока не вводятся.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обвинения Вашингтона и позиция Пекина

Вашингтон утверждает, что торговые партнеры посредством субсидий поддерживают производство, не связанное с реальным спросом, и тем самым создают нагрузку для американской торговли. Наивысшая надбавка запланирована для Китая, который США обвиняют в чрезмерном снабжении мировых рынков дешевой продукцией.

Новые 20-процентные пошлины на китайские товары будут добавляться к примерно 25% тарифов, введенных во время первого президентского срока Дональда Трампа. Часть китайского импорта стоимостью около 30 млрд долларов будет освобождена от новых сборов, поскольку США рассматривают снижение пошлин в рамках двусторонней процедуры.

МИД Китая отверг претензии США, объяснив высокий экспортный профицит страны ее конкурентными преимуществами. В Пекине также заявили, что торговая война не отвечает интересам ни одной из сторон.

Читай нас в