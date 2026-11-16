Сборная США победила Канаду со счетом 6:2 в финале женского чемпионата мира по хоккею в Хернинге, Дания. Американки завоевали 12-й титул чемпионок мира и стали первой командой США, выигравшей Олимпиаду и чемпионат мира в одном календарном году, сообщает The Guardian.

Ход финала

Канада открыла счет на 11:03 первого периода: отличилась Сара Филлье, забившая в пятом матче подряд после того, как пропустила две стартовые игры турнира из-за травмы. Через пять минут Хилари Найт сравняла счет.

Во втором периоде Келли Паннек вывела США вперед на 11:33, а Найт за 2:09 до перерыва реализовала большинство — 3:1. В начале третьего периода Паннек во второй раз поразила ворота канадок, подправив бросок Кейлы Барнс. Лейси Иден вскоре сделала счет 5:1.

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Филлье сократила отставание канадской команды, реализовав выход один на один через 40 секунд после гола Иден. Окончательный счет броском в пустые ворота за 3:27 до окончания матча установила Скаммурра, которой ассистировала Найт.

Рекорды турнира

Найт завершила чемпионат с девятью голами — это ее личный рекорд на мировых первенствах. Тейлор Фокс отдала 13-ю результативную передачу на турнире и установила рекорд женских чемпионатов мира, превзойдя показатель Синди Керли, которая сделала 12 ассистов в 1990 году.

Американки прошли турнир без поражений. В семи матчах сборная США уступала в счете в общей сложности лишь 5 минут и 14 секунд — все это время пришлось на первый период финала против Канады.

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