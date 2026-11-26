США сообщили союзникам по НАТО, что не представят к ранее установленному дедлайну 1 декабря обзор своего военного присутствия в Европе. Об этом во время встречи послов Альянса в Брюсселе, Бельгия, заявил заместитель посла США при НАТО Скотт Удкирк, сообщили Politico Europe два дипломата НАТО.

Обзор не представят до встречи министров

По словам дипломатов, Вашингтон не успеет представить обзор военного присутствия в Европе до встречи министров иностранных дел НАТО, запланированной на следующую неделю. Новую дату объявления решения США не назвали.

Одной из причин задержки, по данным собеседников издания, является то, что США всё ещё прорабатывают предложения союзников по предоставлению военных возможностей. Они могли бы заменить имеющиеся американские силы и технику. Делегация США при НАТО не ответила на запрос Politico Europe о комментарии.

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Что будет охватывать обзор

О пересмотре в июне объявил министр обороны США Пит Хегсет. Он должен охватить численность американских войск в Европе, военный доступ, права на базирование и разрешения на пролёт.

Цель пересмотра — оценить присутствие США на континенте на фоне переориентации американской военной активности на другие регионы, в частности Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион. На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявлял, что США всё ещё надеются завершить окончательный обзор к 1 декабря.

Сейчас в Европе дислоцировано около 80 тысяч американских военнослужащих, преимущественно в Германии, Италии и Великобритании. В последние месяцы Колби и другие американские чиновники посетили Румынию, Польшу и Германию в рамках подготовки к пересмотру.

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