Министерства торговли и юстиции США подтвердили уголовное расследование в отношении сингапурской облачной компании Megaspeed по подозрению в нарушении экспортного контроля за полупроводниками. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на совместное заявление ведомств.

Расследование начали в 2024 году

По данным американских властей, Министерство торговли США начало расследование в 2024 году после выявления подозрительной активности, связанной с возможным перенаправлением чипов. В мае 2025 года ведомство запросило у Nvidia данные о продажах.

В июне 2025 года Nvidia внесла Megaspeed во внутренний список компаний, которым она не продает продукцию. В том же месяце сотрудники Бюро промышленности и безопасности США вместе с правоохранительными органами Сингапура провели проверку конечного использования в Сингапуре и опросили тогдашнюю топ-менеджерку компании Элис Хуанг.

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Дело передали Министерству юстиции

Позднее ведущую роль в уголовном расследовании взяло на себя Министерство юстиции США. В совместном заявлении ведомства отметили, что применят к Megaspeed все предусмотренные законом меры в случае выявления уголовных нарушений.

Заявление также прозвучало на фоне критики министра торговли США Говарда Латника из-за задержки с внесением Megaspeed в официальный черный список экспортного контроля. Американские ведомства заявили, что при администрации Дональда Трампа обвинения были предъявлены 17 фигурантам по шести делам, связанным с полупроводниками на миллиарды долларов. По их словам, денежные взыскания за нарушения экспортного контроля увеличились в 18 раз по сравнению с предыдущей администрацией.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь раскритиковал действия США, назвав их злоупотреблением экспортным контролем и вмешательством в торгово-технологическое сотрудничество Китая с другими странами. Он заявил, что Пекин примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

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