Администрация президента США Дональда Трампа планирует признать более двух десятков компаний в сфере искусственного интеллекта национальными чемпионами. По данным The Wall Street Journal, в список могут войти Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI и Anthropic.

Поддержка экспансии

О планах администрации со ссылкой на осведомленные источники сообщила The Wall Street Journal. Как пишет Channel NewsAsia, программа должна помочь ИИ-компаниям расширять деятельность за рубежом.

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По данным издания, инициатива также призвана помочь этим компаниям эффективнее конкурировать с китайскими соперниками. В сообщении не уточняется, какие компании, помимо уже названных, могут получить такой статус.

Информацию не проверили независимо

Reuters отметил, что не смог независимо подтвердить сообщение The Wall Street Journal. Таким образом, речь идет о планах, о которых сообщили источники газеты, а не об уже объявленном решении администрации США.

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