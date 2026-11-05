Федеральные ведомства США предупредили о продолжающейся киберугрозе для промышленных холодильных систем. Неустановленные злоумышленники нацеливаются на уязвимости электронных контроллеров температуры и коммерческого холодильного оборудования, доступного через интернет, в розничных продуктовых магазинах и на объектах холодного хранения, сообщает Channel NewsAsia.

Риски для холодного хранения

В совместном заявлении Федеральное бюро расследований США, Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и другие правительственные структуры указали, что в случае успешной эксплуатации уязвимостей злоумышленники могут изменить температуру в системах.

По оценке ведомств, такое вмешательство потенциально может повлечь физические последствия, в частности опасность пожара, потерю товарных запасов и сокращение срока эксплуатации оборудования.

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Призыв CISA

Исполняющий обязанности исполнительного помощника директора CISA по кибербезопасности Крис Бутера заявил, что каждая организация, зависящая от систем охлаждения и мониторинга, должна исходить из того, что может стать целью.

В заявлении не назвали лиц или группу, которых считают причастными к этой киберактивности.

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