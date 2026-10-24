Государственный департамент США предупредил американских граждан о рисках поездок в 13 стран Ближнего Востока, в частности в Саудовскую Аравию, Бахрейн, Иран, Ирак, Иорданию, Ливан, Кувейт, Оман, ОАЭ, Катар, Сирию, Йемен и Израиль. Во всех рекомендациях упоминается угроза терроризма. Об этом сообщает The National.

Предупреждение по Саудовской Аравии

Вашингтон призвал американцев пересмотреть необходимость поездок в Саудовскую Аравию из-за риска ударов беспилотниками и ракетами по американским интересам со стороны Ирана и поддерживаемых Тегераном хуситов, а также из-за вооруженного конфликта и терроризма. Отдельно в рекомендации указано, что не следует ездить в приграничную с Йеменом территорию Саудовской Аравии из-за террористической угрозы.

В Госдепартаменте заявили, что атаки хуситов на Саудовскую Аравию могут быстро перерасти в эскалацию за пределами непосредственного района ударов. Представитель ведомства уточнил, что предупреждения не свидетельствуют о появлении у хуситов новых возможностей, а отражают удары последних дней, в частности по аэропортам.

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Удары по аэропортам

По данным издания, в последние недели хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда, Даммама, Наджрана и Джазана. Авиасообщение было нарушено: Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде после закрытия в этом месяце возобновил работу лишь частично, а международные рейсы еще не вернулись к полному объему.

Последняя атака на Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, расположенном в Восточной провинции Саудовской Аравии, унесла жизни двух человек и ранила еще восьмерых, сообщило в среду Управление гражданской авиации королевства.

На фоне напряженности президент США Дональд Трамп заявил во Флориде, что Вашингтон может провести еще одну военную операцию против Ирана, если соглашение не будет достигнуто. Иранские чиновники, в свою очередь, угрожали более широким ответом на возможную новую атаку.

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