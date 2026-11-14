Представительство США в Саудовской Аравии 14 ноября выпустило общенациональное предупреждение по безопасности для американских граждан из-за повышенной угрозы атак хуситов. Американцев призвали усилить бдительность, поскольку боевые действия могут быстро распространиться, сообщает Anadolu Agency.

Предупреждение для пассажиров

В представительстве заявили, что атаки хуситов на гражданские аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры в королевстве привели к жертвам среди гражданского населения и значительным сбоям в авиасообщении. Тем, кто решит пользоваться аэропортами Саудовской Аравии, посоветовали проявлять крайнюю осторожность и напрямую уточнять статус рейсов у авиакомпании и в аэропорту.

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде частично возобновил работу 23 октября: он обслуживает внутренние рейсы и часть международных рейсов саудовских перевозчиков. Ограниченное число рейсов, которые обычно базируются в Эр-Рияде, выполняется из аэропорта принца Наифа бин Абдулазиза в Эль-Касиме. Аэропорты Джидды и Даммама остаются открытыми, хотя там фиксируются задержки и отмены рейсов.

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Ограничения для американских государственных служащих

23 октября Государственный департамент США распорядился, чтобы сотрудники американского правительства, не выполняющие неотложные функции, а также члены семей персонала покинули Саудовскую Аравию. Сотрудникам правительства США, работающим в королевстве, требуется специальное разрешение главы миссии для использования саудовских аэропортов. Им также запрещено путешествовать в пределах 20 миль от границы с Йеменом.

Все сухопутные пограничные переходы, включая мост короля Фахда в Бахрейн, продолжают работать. Представительство также рекомендовало американцам следить за экстренными сообщениями Саудовской гражданской обороны. Коалиция сообщала о неоднократных перехватах ракет и дронов, направленных на королевство.

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