В США Министерство торговли 16 ноября окончательно утвердило правило, призванное исключить обход ограничений на доступ к чувствительным американским технологиям искусственного интеллекта через удалённые вычисления в дата-центрах третьих стран. Об этом сообщает The National.

Дополнительное лицензирование

Правило объявило Бюро промышленности и безопасности США, входящее в структуру Министерства торговли. Ведомство заявило, что новые требования должны не допустить обхода действующих ограничений на доступ к чувствительным технологиям США через договорённости об удалённых вычислениях с дата-центрами в других странах.

Бюро введёт дополнительные требования по лицензированию экспорта технологий ИИ в Индонезию, Малайзию, Сингапур, Бразилию и Таиланд. Американские власти считают, что эти страны несут «неприемлемый риск перенаправления» технологий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контекст вокруг Nvidia

Объявление прозвучало через несколько дней после отставки главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга. Ранее его критиковали демократы и республиканцы за поддержку смягчения американских правил экспорта чипов, направленных на ограничение доступа Китая к технологиям ИИ из США.

Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе заявил CNBC, что несколько федеральных ведомств, в том числе Министерство финансов, хотели внести компанию Megaspeed в перечень структур, подозреваемых в контрабанде американских технологий в Китай. Президент США Дональд Трамп защитил министра торговли Говарда Лутника и заявил, что Соединённые Штаты сейчас имеют хорошие отношения с Китаем и он понимает обе стороны.

Сенатор-демократ Мария Кантвелл потребовала от Лутника объяснений по поводу бездействия Министерства торговли после получения засекреченного предупреждения в мае 2026 года, касавшегося Megaspeed. В то же время петиция Stand With Jensen в поддержку возвращения Хуанга на пост руководителя Nvidia собрала более 180 тысяч подписей.

Читай нас в