Администрация президента США Дональда Трампа направила руководителям и надзорным советам американских колледжей и университетов письмо о 900 млн долларов иностранных подарков и контрактов, которые, по данным федеральных властей, поступили из стран, определенных законом как вызывающие обеспокоенность. Об этом сообщает The Hill.

Иностранное финансирование университетов

Письмо во вторник разослали Министерство образования и Государственный департамент США. Оно было адресовано неуказанному числу президентов учреждений высшего образования и членов их руководящих органов.

По данным федеральных властей, с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года американские университеты приняли 9 млрд долларов в виде иностранных подарков и средств по контрактам. Из этой суммы 900 млн долларов поступили из таких государств, как Китай, Северная Корея и Россия, которые законодательство США определяет как страны, вызывающие обеспокоенность.

В письме университетам рекомендовали усилить надзор за отношениями с иностранными структурами и более внимательно следить за международным сотрудничеством.

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Отчетность и безопасность исследований

Заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс заявила, что международное научное сотрудничество способствует развитию знаний и дипломатических связей, однако исследовательскую сферу необходимо защищать от угроз национальной безопасности.

Университеты уже обязаны отчитываться об иностранных пожертвованиях, превышающих 250 тыс. долларов. Авторы письма призвали учреждения обеспечить точную и своевременную отчетность по иностранному финансированию и контрактам, подчеркнув, что это важно для сохранения права на будущее федеральное финансирование.

Министерство образования также обратилось к Конгрессу с призывом принять двухпартийный законопроект DETERRENT Act, касающийся требований к отчетности образовательных учреждений об иностранных подарках.

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