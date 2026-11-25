США поздравили сирийские власти с изъятием большого количества таблеток каптагона на границе и перехватом оружия, предназначенного для Ливана. Об этом Anadolu Agency сообщило 25 ноября 2026 года.

Заявление Центрального командования США

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер в заявлении поздравил сирийских партнеров с недавними успехами в противодействии незаконному обороту наркотиков и оружия. CENTCOM отвечает за военные операции США на Ближнем Востоке.

По словам Купера, Сирийское управление по борьбе с наркотиками изъяло значительные объемы каптагона на границе. Силы внутренней безопасности Сирии также конфисковали оружие, которое, по утверждению CENTCOM, контрабандой переправлялось из иранского Корпуса стражей исламской революции.

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Сотрудничество Вашингтона и Дамаска

Купер заявил, что эти действия способствуют стабильной, объединенной и мирной Сирии, а также усиливают безопасность и стабильность в регионе.

Вашингтон расширил сотрудничество с Дамаском после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. По данным агентства, президент США Дональд Трамп снял комплексные санкции против Сирии в 2025 году, Конгресс США в декабре 2025 года отменил Акт Цезаря, а в августе 2026 года Вашингтон отменил определение Сирии как государства — спонсора терроризма.

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