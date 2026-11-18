С конца февраля по август 2026 года американские энерготрейдеры продали частным компаниям Кубы около 1,6 млн баррелей нефти на сумму $230 млн. Об этом со ссылкой на анализ данных The Wall Street Journal сообщает OilPrice.

По данным издания, продажи стали возможны благодаря исключению, которое позволило американским торговым компаниям поставлять топливо кубинским частным покупателям, но не государственным учреждениям. OilPrice утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа в начале года заблокировала кубинские порты, а также оказывала давление на привычных поставщиков топлива для острова — Мексику и Венесуэлу.

Маржа трейдеров сократилась

Ранее доходность продаж дизеля и бензина на Кубу для трейдеров, в частности с юга Флориды, могла достигать 50%, пишет OilPrice. После усиления конкуренции маржа снизилась примерно до 20%, по данным The Wall Street Journal.

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Заместитель министра внешней торговли и инвестиций Кубы Карлос Луис Мендес в комментарии The Wall Street Journal назвал превращение США в крупнейшего поставщика топлива для страны ироничным и неприемлемым. Он также заявил, что американские власти стремятся сделать Кубу зависимой от топлива из США.

Зависимость от нефтепродуктов

Энергетическая система Кубы в значительной степени зависит от нефтепродуктов. По приведенным OilPrice данным Международного энергетического агентства, они обеспечивают более 80% производства электроэнергии, а нефть составляет 84% общего энергоснабжения страны. Куба добывает около 27 тыс. баррелей нефти в сутки при потребности примерно в 100 тыс. баррелей в сутки.

Помимо топлива, Куба нарастила закупки солнечного оборудования в США. По данным Бюро переписи населения США, за первые семь месяцев 2026 года экспорт американских солнечных элементов и модулей на остров превысил $6,3 млн — на 1070% больше, чем годом ранее. В то же время импорт такого оборудования из Китая сократился на 83%, хотя Китай, по данным издания, сохраняет статус крупнейшего поставщика солнечных панелей и модулей для Кубы.

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