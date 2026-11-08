Министерство энергетики США продлило два чрезвычайных распоряжения для электроэнергетической системы Пуэрто-Рико. Документы, изданные 6 ноября 2026 года, вступили в силу 8 ноября и будут действовать до 5 февраля 2027 года. Об этом сообщает The Rio Times.

Работа генерации и сети

Первое распоряжение, № 202-25-1F, позволяет государственной энергетической компании Puerto Rico Electric Power Authority, или PREPA, и ее представителям эксплуатировать перечисленные генерирующие установки. К ним относятся временные генераторы, предоставленные Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям (FEMA), на объектах в Сан-Хуане и Пало-Секо. Документ также устанавливает ограничения на работу этих установок с учетом экологических требований.

Второе распоряжение, № 202-25-2F, касается линий электропередачи. Оно предусматривает управление растительностью и активами, чтобы определенные объекты передающей сети оставались доступными. По данным министерства, к 22 октября от растительности расчистили 2186 миль линий передачи и распределения электроэнергии.

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Ведомство также оценило, что расчистка основных высоковольтных маршрутов напряжением 115 и 230 кВ может сократить число неблагоприятных событий более чем на 80% и предотвратить 1,76 млн перерывов в предоставлении услуг потребителям.

Дефицит мощностей

Министерство энергетики США заявляет, что энергосистема острова находится в кризисе из-за нестабильных резервов и масштабных отключений. Ведомство связывает ситуацию с многолетним отложенным техническим обслуживанием, банкротством владельца и оператора системы, а также повреждениями после ураганов и землетрясений.

Частный оператор сети LUMA Energy сообщил энергетическому регулятору Пуэрто-Рико о долгосрочном дефиците генерирующих мощностей в несколько сотен мегаватт. С момента предыдущего распоряжения на острове происходили отключения для балансировки нагрузки, во время которых без электроснабжения остались не менее 50 тысяч потребителей. Первое распоряжение было издано 16 мая 2025 года, а каждое последующее продление действовало 90 дней.

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