В США Национальная служба морского рыболовства (NOAA Fisheries) 9 ноября опубликовала проект правил, предусматривающих отмену ограничений на коммерческое рыболовство в части Морского национального памятника наследия тихоокеанских островов. Инициатива касается акватории вокруг атолла Джонстон, острова Уэйк и острова Джарвис, сообщает Mongabay.

Какие воды могут открыть

Согласно проекту, коммерческое рыболовство могут разрешить на расстоянии от 50 до 200 морских миль, или примерно 93–185 километров, от этих островов. Воды в пределах 50 морских миль останутся закрытыми для промысла, чтобы защитить среду обитания и виды животных. Общая площадь акватории, которой касается предложение, составляет около 1 млн квадратных километров.

В NOAA заявили, что новые правила должны поддержать долгосрочную устойчивость рыболовства США и соответствуют предыдущим директивам администрации Дональда Трампа об увеличении объемов рыболовства в Тихом океане. В то же время ведомство отметило, что открытие промысла в памятнике может иметь лишь незначительное положительное влияние на работу и управление рыболовным сектором.

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Возражения природоохранников

Общественное обсуждение проекта продлится до 9 декабря. Природоохранные активисты раскритиковали оценку NOAA, согласно которой потенциальный ущерб культурным ресурсам и охраняемым видам будет незначительным.

По данным Коалиции наследия тихоокеанских островов, в пределах памятника находятся коралловые рифовые системы возрастом около 5 тысяч лет и 165 известных подводных гор, являющихся очагами биоразнообразия. Здесь обитают, в частности, морские птицы, акулы, скаты, киты и морские черепахи, среди которых есть виды под угрозой исчезновения.

В апреле 2025 года NOAA Fisheries уже опубликовала письмо с призывом разрешить рыболовство в частях этой охраняемой акватории. Тогда природоохранные организации, представленные юридической организацией Earthjustice, выиграли судебное дело, которое остановило этот процесс. Адвокат Earthjustice Дэвид Хенкин заявил, что организация готова вновь обратиться в суд для защиты памятника.

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