Министерство труда США предложило ужесточить правила для работодателей, которые спонсируют иностранных работников в рамках программ, связанных с грин-картами. Ведомство заявило, что изменения должны усилить защиту американских работников, сообщает Anadolu Agency.

Новые требования к поиску кандидатов

Согласно проекту правила работодатели должны будут заменить печатные объявления о вакансиях онлайн-рекрутингом. Вакансии предлагается рекламировать не менее 90 календарных дней, а компании будут обязаны доказывать, что добросовестно искали квалифицированных американских работников.

Проект также запрещает работодателям адаптировать вакансии под иностранных работников. Министр труда Кит Сондерлинг заявил, что действующие нормы позволяли компаниям спонсировать иностранных работников без полного учета кандидатур американцев.

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Отмена отдельных исключений

Проект предусматривает отмену административного исключения, которое позволяло не проводить проверку рынка труда для физиотерапевтов, медсестер и работников с исключительными способностями в науке или искусстве.

Кроме того, работодателям, увольнявшим американских работников в течение предыдущих двух лет, предлагают запретить обращаться за сертификацией для таких же или аналогичных должностей. В Министерстве труда назвали инициативу первым комплексным обновлением программы постоянной трудовой сертификации почти за 20 лет. Комментарии к проекту будут принимать в течение 60 дней после его публикации в Федеральном реестре.

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