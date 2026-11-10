В Женеве, Швейцария, США не приняли участия в заседании 10 ноября, на котором должны были рассмотреть состояние соблюдения прав человека в стране при президентстве Дональда Трампа. Совет ООН по правам человека решил перенести этот обзор на январь. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Место американской делегации на заседании осталось пустым. Представитель Госдепартамента США заявил, что участие в процедуре означало бы одобрение работы Совета ООН по правам человека. В Вашингтоне назвали этот орган таким, который, по их мнению, не придерживается собственных ценностей и продвигает антиамериканскую риторику.

США второй раз пропускают процедуру

Вашингтон прекратил взаимодействие с базирующимся в Женеве Советом ООН по правам человека в прошлом году, заявив о его предвзятости против Израиля. Это второй год подряд, когда США пропускают собственный обзор в рамках Универсального периодического обзора ООН. Во время первого срока Трампа Соединенные Штаты подавали отчет в рамках этой процедуры.

Универсальный периодический обзор предусматривает, что все 193 государства — члена ООН раз в несколько лет подают отчеты о правах человека. Другие страны рассматривают их и предоставляют рекомендации, которые не имеют обязательной силы.

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Вопросы абортов и смертной казни

Согласно документам ООН, государства планировали поднять во время обсуждения вопросы абортов и смертной казни в США. Американские и международные неправительственные организации также подали в ООН почти 200 материалов, в том числе по вопросам миграции и расовой дискриминации.

Совет ООН по правам человека, в состав которого входят 47 государств, напрямую не критиковал ситуацию с правами человека в США. В то же время назначенные им эксперты поднимали вопросы о депортациях мигрантов. Вашингтон заявлял, что депортации осуществлялись в соответствии с американским иммиграционным законодательством.

Правозащитники призвали Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка провести брифинг о ситуации в США даже без участия Вашингтона. В то же время один из дипломатов отметил, что государства не спешат вступать в конфронтацию с Соединенными Штатами и надеются на их возвращение к процедуре через два года.

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