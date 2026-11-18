Администрация Трампа в США планирует продолжить работу над ограничением импорта китайского оборудования для дата-центров, несмотря на возражения Amazon, Google, Meta и других американских технологических компаний. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

Ограничения для оптических трансиверов

В августе сообщалось, что Федеральная комиссия по связи США стремится запретить ввоз в страну новых моделей китайских оптических трансиверов. Это оборудование передает данные по оптоволоконным кабелям внутри дата-центров.

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Причиной возможного ограничения названы соображения национальной безопасности. Инициатива касается именно новых моделей китайских оптических трансиверов.

Позиция технологических компаний

По данным издания, Amazon, Google, Meta, CoreWeave и Cisco вместе с Microsoft ранее в этом году встречались с представителями Белого дома. По словам двух людей, осведомленных о ситуации, руководители компаний заявили чиновникам, что американским фирмам может потребоваться до десяти лет для выполнения требований любого такого предписания.

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