США провели первый в истории аукцион прав аренды участков морского дна для освоения критически важных минералов у Американского Самоа. Наивысшие ставки за два участка федерального морского дна составили в общей сложности 6 млн долларов, сообщает Anadolu Agency.

Торги охватывали два участка общей площадью примерно 31,5 млн акров, или 12,7 млн гектаров. Они расположены в 241–386 км к востоку от Паго-Паго. Единственным участником стала компания Wetstone US Ventures, предложившая по 3 млн долларов за каждый участок, заявили в Министерстве внутренних дел США.

Решение суда

Аукцион состоялся несмотря на решение федерального судьи на Гавайях Джилл Отаке, которая ранее на этой неделе отменила экологическое согласование проекта. Как сообщила The Guardian, суд пришел к выводу, что органы власти не оценили должным образом возможное влияние работ на виды, защищенные Законом США об исчезающих видах.

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В решении отмечается, что Национальная служба морского рыболовства США не пыталась рассмотреть потенциальные последствия для таких видов. Продажа прав аренды также вызвала возражения со стороны жителей тихоокеанских островов и экологических организаций.

Позиции сторон

Министерство внутренних дел назвало аукцион шагом к усилению минеральной безопасности США и снижению зависимости от цепочек поставок, контролируемых другими странами. Министр внутренних дел Дуг Бергам заявил, что это первая в истории США продажа прав аренды для освоения критически важных минералов в регионе Тихого океана.

Экологическая юридическая организация Earthjustice считает проведение аукциона незаконным после решения суда и намерена добиваться отмены договоров аренды. Их первоначальный срок действия составляет 20 лет, однако они не предоставляют немедленного разрешения на добычу. Для будущей разведки, испытаний или коммерческой добычи потребуются дополнительные экологические проверки и регуляторные разрешения.

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