США провели два раунда переговоров с военными властями Мьянмы, пришедшими к власти после переворота 2021 года. Как сообщает Deutsche Welle, представитель Госдепартамента Майкл Вэнс, согласно имеющимся сообщениям, с сентября встречался с мьянманскими чиновниками в Нейпьидо, а затем — ранее в этом месяце — в Токио.

Вашингтон стремится обсудить борьбу с онлайн-центрами мошенничества, добиться освобождения заключенного американского бизнесмена Адама Кастильо и потенциально получить доступ к редкоземельным ресурсам Мьянмы. В настоящее время рынок этих ценных минералов контролирует Китай.

ЕС сохраняет санкции

Европейский Союз не признает легитимность военного режима Мьянмы и не изменил свою позицию после выборов 2025/2026 годов, по итогам которых военный лидер Мин Аун Хлайн стал президентом. Военные по-прежнему контролируют политическую систему страны.

После переворота в феврале 2021 года ЕС приостановил прямую финансовую помощь правительству Мьянмы, ввел адресные санкции и резко ограничил дипломатические контакты с военными властями. Ограничения распространяются на 105 физических лиц и 22 организации, связанные с военными; в апреле их продлили еще на 12 месяцев.

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В то же время Брюссель предоставляет гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам и беженцам-рохинджа, а также поддерживает организации гражданского общества. ЕС также не отменил для Мьянмы преференциальный доступ к торговле из-за возможных последствий для работников швейной промышленности, среди которых преобладают молодые женщины. Объем двусторонней торговли товарами в прошлом году составил около 4 млрд евро.

Контакты с другими странами

Страны Юго-Восточной Азии также все чаще ставят под сомнение политику изоляции мьянманских генералов. Несколько государств уже возобновили прямые дипломатические контакты. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу на прошлой неделе приветствовал возобновление Вашингтоном диалога с властями Мьянмы.

Гражданская война, начавшаяся после переворота, унесла, по имеющимся оценкам, около 100 тысяч жизней. По данным ООН, более 4 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а повстанческие группировки контролируют или оспаривают контроль над значительными территориями страны. Эксперт Кристина Киронска отметила, что важнейшие районы добычи редкоземельных металлов уже контролируют не военные, а этнические повстанческие силы, в частности Организация независимости Качина.

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