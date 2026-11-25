США совместно с Мексикой, Коста-Рикой и Ямайкой примут чемпионат мира по футболу среди женщин 2031 года. Решение на внеочередном конгрессе подтвердила ФИФА, а совместная заявка четырех стран не имела конкурентов. Об этом сообщает Korea Herald.

Президент США Дональд Трамп во вторник написал в социальных сетях, что гордится объявлением о проведении турнира в Соединенных Штатах. Он поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино и его команду за работу над проведением соревнования.

Заявление Трампа

Трамп заявил, что ни одна страна не подходит для проведения крупнейшего женского спортивного события в истории лучше США. Он также выразил уверенность, что турнир принесет стране экономические выгоды для будущих поколений и продемонстрирует американскую исключительность.

Издание отмечает, что эти слова расценили как поддержку Инфантино накануне выборов президента ФИФА, запланированных на март следующего года. Инфантино возглавляет организацию с 2016 года и переизбирался без оппозиции. По данным Korea Herald, на следующих выборах он впервые столкнется с конкуренцией со стороны президента Французской федерации футбола Филиппа Диалло и бывшего президента Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасимы.

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Споры вокруг президента ФИФА

Тесные отношения Инфантино с Трампом неоднократно вызывали споры в футбольном сообществе. Президент ФИФА присутствовал на инаугурации Трампа в январе 2025 года и сотрудничал с Белым домом в подготовке к чемпионату мира, в частности обсуждал создание рабочей группы Белого дома по вопросам турнира.

В декабре 2025 года Инфантино вручил Трампу первую Премию мира ФИФА. Во время чемпионата мира 2026 года в Северной Америке в его адрес звучали обвинения в политическом фаворитизме после отмены обязательной одноматчевой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Издание также сообщило об утечке документов о плане передать коммерческие права на турниры ФИФА коммерческой структуре на 96 лет и привлечь 20 млрд долларов частных инвестиций. Согласно этим документам, ФИФА не проводила открытый тендер и сначала вела переговоры с Affinity Partners Джареда Кушнера, а затем выбрала главным инвестором Thrive Capital, которой управляет его младший брат Джошуа Кушнер.

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