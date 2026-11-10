10 ноября в Женеве, Швейцария, Соединенные Штаты должны стать первой страной, которая полностью откажется от регулярного обзора ситуации с правами человека в Совете ООН по правам человека с момента его создания около двух десятилетий назад. Об этом сообщает CBS News.

Обзор без участия США не состоится

Совет ООН по правам человека регулярно оценивает состояние прав человека во всех 193 государствах — членах ООН, обычно раз в четыре-пять лет. Эта процедура называется универсальным периодическим обзором: национальная делегация представляет свою позицию, отвечает на вопросы представителей других стран и получает рекомендации.

В Совете ООН заявили, что для проведения обзора необходимо участие представителей оцениваемой страны. При отсутствии национальной делегации процедуру нельзя продолжить.

США уже пропустили назначенную дату такого обзора в прошлом году. Процедуру, запланированную на ноябрь 2025 года, перенесли на 10 ноября, надеясь, что американские власти изменят свою позицию, однако этого не произошло.

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Позиция Госдепартамента и реакция правозащитников

Администрация президента Дональда Трампа в прошлом году вышла из состава Совета ООН по правам человека. Она обвинила орган в предвзятости по отношению к США и Израилю, а также заявила, что Совет не придерживается ценностей, которые продвигает.

Представитель Госдепартамента США в комментарии Associated Press заявил, что Вашингтон не считает этот орган авторитетным. Он также обвинил Совет в антиамериканской риторике и неспособности осуждать наиболее тяжкие нарушения прав человека.

Правозащитники раскритиковали решение США. Директор программы прав человека Американского союза защиты гражданских свобод Джамиль Даквар сообщил, что он и его союзники призвали руководителя ООН по правам человека представить в начале следующего года обновленную информацию о ситуации с правами человека в США. Эрик Тистуне, который был первым секретарем Совета, отметил, что отказ США может отразиться на авторитете системы обзора.

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