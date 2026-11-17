Центральное командование США 7 ноября объявило о создании Task Force Iron Gate — группы примерно из 20 гражданских и военных специалистов, которая будет базироваться в Тампе, штат Флорида. Как сообщает OilPrice, она будет координировать работу с другими американскими ведомствами, чтобы помешать Ирану использовать сухопутные границы и Каспийское море для перевозки передовых систем вооружений, товаров двойного назначения и подсанкционных материалов, а также для получения доходов, которые Вашингтон считает незаконными.

Морские ограничения

В CENTCOM заявили, что новая группа должна усилить морские ограничения в отношении иранских портов. По оценке командования, эти ограничения не позволили Ирану экспортировать сырую нефть на сумму более 25 млрд долларов.

Несмотря на западные санкции, Иран продолжает получать оборудование военного назначения. Согласно расследованию Reuters, на которое ссылается издание, с января 2025 года по июнь 2026 года страна импортировала оборудование, взрывчатые вещества и тяжелые грузовики на сумму не менее 2 млрд долларов. Грузы поступали судами через Каспийское море из России — государства-агрессора, автотранспортом из Центральной Азии и грузовыми самолетами из Китая.

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Опрошенные изданием аналитики считают, что Task Force Iron Gate может улучшить обмен разведывательными данными и помочь выявлять компании и посредников, вовлеченных в иранские закупки. В то же время они сомневаются, что инициатива сможет существенно ограничить перевозки без сотрудничества государств региона.

Каспийские и сухопутные маршруты

Каспийское море является сложным направлением для США, поскольку его побережье имеют Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Соединенные Штаты не имеют прямого территориального доступа к этому замкнутому морю. По данным Lloyd's List Intelligence, в августе количество активных судов под российским и иранским флагами в Каспии выросло на 21% в годовом выражении. В то же время это само по себе не свидетельствует об увеличении военных перевозок.

Маршрут также ограничивают мелководье, недостаточная портовая инфраструктура и узкие места на железной дороге. По данным иракских чиновников, которых цитирует Ynetnews, Ирак не согласился на просьбу США закрыть все, кроме двух, пунктов пропуска на границе с Ираном. Пакистан 17 октября приостановил коммерческую торговлю через два ключевых перехода. В то же время анонимный пакистанский чиновник заявил RFE/RL, что неофициальная торговля продолжалась, однако редакция не смогла независимо это проверить.

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