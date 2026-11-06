США расширили свое присутствие в сфере кибербезопасности на Гавайях и создали региональный центр для мониторинга военных коммуникационных сетей в Тихоокеанском регионе. Как сообщает South China Morning Post, новые меры должны помочь выявлять угрозы и перебои в связи.

Персонал перевели из Мэриленда на Гавайи в рамках инициативы Cyber Defence Forces Pacific. Бригадный генерал Майкл Смит, директор по командованию, управлению, связи, компьютерным системам и киберзащите Индо-Тихоокеанского командования США, заявил, что это обеспечит дополнительный уровень киберзащиты в регионе. Число перемещенных специалистов не раскрывается.

Мониторинг кабелей и перебоев

Персонал назначили в Тихоокеанское командование Агентства оборонных информационных систем США (DISA). В прошлом месяце это подразделение также открыло региональный центр мониторинга военных коммуникаций. Он должен выявлять проблемы, связанные с повреждением подводных кабелей, помехами в электромагнитном спектре и перебоями в работе сервисов, возникающими в США и влияющими на операции в Тихом океане.

Полковник Майкл Глад, руководитель Тихоокеанского полевого командования DISA, сообщил, что прошлогодняя оценка показала: американские силы не обязательно были должным образом подготовлены к региональным потребностям. По его словам, благодаря новому центру численность персонала в штабе командования увеличится примерно на 20%.

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Риски для коммуникаций

Большая часть межконтинентального интернет-трафика проходит по подводным кабелям. Их повреждение может нарушить связь или вынудить перенаправлять данные по альтернативным маршрутам. Кабели также могут стать целью враждебных сил, которые попытаются перехватить информацию.

Исследование China Strategic Risks Institute для Комиссии США по обзору экономических отношений и безопасности США и Китая отмечало, что большинство повреждений подводных кабелей в мире происходит из-за аварий или природных явлений. В то же время авторы предупредили, что Китай развивает возможности для нарушения работы такой инфраструктуры. Особенно уязвимыми они назвали соединения между континентальной частью США, Гавайями и Гуамом из-за ограниченного количества альтернативных маршрутов.

Вашингтон ранее обвинял группировку Volt Typhoon, которая, по данным США, связана с китайским государством, в компрометации сетей критической инфраструктуры, в том числе на Гуаме. Пекин неоднократно отвергал обвинения в государственном хакерстве. Новые американские инициативы напрямую не связывали с Китаем.

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