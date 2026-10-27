США и десятки других государств заявили о резком ухудшении продовольственной безопасности в Судане и призвали стороны вооруженного конфликта устранить все препятствия для гуманитарной помощи. В совместном заявлении они также призвали международное сообщество увеличить финансирование, а финансовые учреждения — адаптировать действующие программы к ситуации с продовольственной безопасностью. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Предупреждение о риске голода

В заявлении, опубликованном Государственным департаментом США, отмечается, что Судан переживает тревожное ухудшение продовольственной безопасности. Его авторы подчеркнули необходимость срочных действий из-за риска голода в ближайшие месяцы, о котором предупреждала Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности.

Стороны конфликта, говорится в заявлении, несут основную ответственность за облегчение страданий населения Судана. В июне система мониторинга голода, поддерживаемая ООН, сообщила, что 5,1 миллиона человек в стране столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Фермеры испытывают трудности со сбором урожая после обострения войны в 2023 году, а также страдают от засухи.

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Призыв обеспечить маршруты помощи

Авторы совместного заявления призвали разрешить гуманитарные операции по всем маршрутам — через линии соприкосновения и границы, в том числе обеспечить воздушный доступ в Дарфур. Они также призвали обеспечить присутствие и защиту гуманитарного персонала по всей стране и воздерживаться от ударов по гражданской инфраструктуре.

С апреля 2023 года суданская армия воюет с военизированными Силами быстрого реагирования после разногласий по поводу интеграции их сил в рамках запланированного перехода к гражданскому правлению. Согласно материалу, война вынудила более 14 миллионов человек покинуть свои дома и сопровождалась волнами убийств на этнической почве.

В июле расследование ООН заявило, что бойцы Сил быстрого реагирования совершали массовые убийства, изнасилования и принудительное голодание в городе, который они держали в осаде и захватили в прошлом году. Согласно выводам расследования, это было частью преднамеренной политики, представляющей собой геноцид. Вашингтон также обвинял Силы быстрого реагирования в геноциде, а армию — в военных преступлениях. Обе стороны ранее отрицали нарушения.

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