США и Демократическая Республика Конго 5 ноября провели в Париже, Франция, второе заседание совместного руководящего комитета, который координирует стратегическое партнерство в сфере критически важных минералов, инфраструктуры и безопасности. Стороны обсудили железнодорожный коридор Лобиту, гидроэнергетический комплекс Гранд-Инга, развитие переработки сырья и стратегический резерв активов.

The Rio Times сообщает со ссылкой на совместное заявление правительств, опубликованное 6 ноября. Страны подписали стратегическое соглашение о партнерстве 4 декабря 2025 года, а первое заседание комитета состоялось 5 февраля 2026 года.

Коридор Лобиту и Гранд-Инга

Делегации приветствовали заключение концессионного соглашения по коридору Лобиту, который соединяет медный пояс ДР Конго с атлантическим портом Лобиту в Анголе. В заявлении этот маршрут назван коридором Сакания—Лобиту, а инвестиции вдоль него определены как один из приоритетов партнерства.

Относительно проекта Гранд-Инга на реке Конго стороны рассмотрели дальнейшие шаги. Координационный и руководящий комитет этого гидроэнергетического комплекса провел первое заседание 26 октября 2026 года. Корпорация финансирования развития США представила информацию об инвестициях, которые готовит для ДР Конго, однако их объем в заявлении не раскрывается.

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Доступ к активам и условие безопасности

Стратегический резерв активов предусматривает перечень конголезских активов, к которым американские компании получат приоритетный доступ. Первый список активов правительство ДР Конго определило во время первой встречи комитета, а в Париже стороны отметили интерес частных компаний США к этому механизму.

Правительства также обратили внимание на закон ДР Конго, который устанавливает налоговые и таможенные правила для проектов в рамках партнерства. Они заявили о намерении развивать в стране переработку и рафинирование полезных ископаемых, а также профессиональную подготовку кадров. Мир и безопасность на востоке ДР Конго, согласно совместному заявлению, остаются основой реализации партнерства.

Совместное заявление не содержит суммы запланированных инвестиций, графика реализации проектов или целевых показателей по созданию рабочих мест. По данным Геологической службы США, ДР Конго в 2025 году обеспечила примерно три четверти мировой добычи кобальта. Этот металл используется, в частности, в производстве аккумуляторов.

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