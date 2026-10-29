США и Япония договорились создать в Японии производственный объект для совместного изготовления современных авиационных ракет класса «воздух—воздух» средней дальности. Об этом на Филиппинах заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает Channel NewsAsia.

Совместное производство в Японии

Переговоры состоялись 28 октября в городе Себу на полях ежегодной встречи руководителей оборонных ведомств стран Юго-Восточной Азии и их партнеров из Азии и Запада. По словам Коидзуми, ракеты, которые будут производиться в рамках совместной инициативы Operation Supercharge, необходимы для истребителей F-35.

Японские Силы самообороны также используют произведенные в США истребители F-35. Других деталей о будущем объекте и параметрах договоренности министр обороны Японии не раскрыл.

Ситуация с безопасностью в регионе

Коидзуми заявил, что во время встречи с Хегсетом стороны разделяли ощущение кризиса из-за все более сложной ситуации в регионе. Они также договорились укреплять возможности американо-японского альянса по сдерживанию и более быстрому и интенсивному реагированию.

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Министр добавил, что стороны подтвердили важность свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, который отвергает попытки одностороннего изменения статус-кво силой, принуждением или другими средствами. В то же время он отметил, что переговоры не были направлены против какой-либо конкретной страны.

Заявления США для стран АСЕАН

Отдельно Хегсет встретился с министрами обороны АСЕАН. Он подтвердил обязательство администрации президента США Дональда Трампа сдерживать агрессию в регионе и заявил, что Вашингтон будет защищать собственные интересы, а также интересы союзников и партнеров.

США ранее заявляли, что обязуются защищать Филиппины в случае вооруженного нападения на филиппинские силы, корабли или самолеты, в том числе в Южно-Китайском море. Китай претендует почти на всю акваторию, на которую также претендуют Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань. Отдельно между Пекином и Токио продолжается спор по поводу островов в Восточно-Китайском море, которые контролирует Япония.

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