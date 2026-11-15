Сборные США и Канады сыграют в финале женского чемпионата мира по хоккею в Хернинге, Дания. Американки разгромили Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале, а канадская команда победила Швецию — 3:0, сообщает Channel NewsAsia.

Пять шайб США в матче с Финляндией

Сборная Финляндии в начале матча имела возможности открыть счет, однако США завершили первый период с преимуществом в две шайбы благодаря голам Келли Паннек и Алекс Карпентер.

В конце второго периода Кэролайн Харви, Лейси Иден и капитан Хилари Найт забросили три шайбы за 95 секунд, окончательно решив исход встречи. Третий период прошел без голов.

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Действующие чемпионки мира из США вышли в финал турнира в 25-й раз подряд и будут бороться за 12-й титул. Американская команда играла в финале каждого чемпионата мира с начала соревнований в 1990 году.

Канада обыграла Швецию

Во втором полуфинале Сара Филлье открыла счет в большинстве, Сара Возневич удвоила преимущество Канады, а Эмма Мальте забросила третью шайбу в начале заключительного периода.

У Канады 13 титулов чемпионок мира — больше всего в истории турнира. В матче за бронзовые медали встретятся сборные Швеции и Финляндии. Финал состоится в понедельник в Хернинге.

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