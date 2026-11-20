В Шанхае, Китай, США и Китай на этой неделе провели переговоры по вопросам морской безопасности, которые проходили параллельно с саммитом председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Переговоры в Шанхае

Военно-морские силы Китая принимали представителей Индо-Тихоокеанского командования США, Тихоокеанского флота, Военно-воздушных сил, береговой охраны и Пентагона. Встречи продолжались со среды по пятницу.

Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что участники провели обсуждения между операторами, сосредоточенные на снижении риска опасных и непрофессиональных инцидентов. ВМС Китая сообщили об «откровенном, прагматичном и конструктивном» обмене мнениями относительно текущей ситуации в сфере морской и воздушной безопасности.

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Повестка на 2027 год

Стороны также рассмотрели ежегодное выполнение Кодекса незапланированных встреч на море, обсудили меры по усилению военно-морской безопасности и согласовали повестку заседаний рабочих групп на 2027 год.

Переговоры включали ежегодное пленарное заседание в рамках Китайско-американского соглашения о консультациях по военно-морским вопросам и вторую в этом году встречу рабочей группы. Соглашение подписали в 1998 году для повышения безопасности морских и воздушных операций и снижения риска аварий или просчётов.

Заседания механизма были приостановлены в августе 2022 года после визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Их возобновили в апреле 2024 года, и с тех пор стороны проводят встречи дважды в год.

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