Соединенные Штаты и Китай в пятницу провели первое официальное заседание двустороннего Торгового совета. Встреча состоялась за несколько дней до запланированных переговоров президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

Первое заседание механизма

Офис торгового представителя США сообщил, что в заседании участвовали представители этого ведомства и Министерства финансов США. Администрация Трампа заявила о намерении продолжать взаимодействие с Китаем для формирования справедливой и сбалансированной торговли между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает South China Morning Post.

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Товары для возможного снижения пошлин

Страны создали механизм Торгового совета в сентябре. Тогда они подготовили перечни нечувствительных товаров стоимостью до 30 млрд долларов США с каждой стороны, которые могут быть пригодны для снижения пошлин.

Американский перечень охватывает потребительские товары, в частности микроволновые печи, электрические утюги, рождественские украшения и игрушки. Китайский список в основном содержит сельскохозяйственную продукцию: кукурузу, сорго, молочные продукты, говядину и овощи. Заседанию предшествовал видеозвонок министра финансов США Скотта Бессента, торгового представителя США Джеймисона Грира и вице-премьера КНР Хэ Лифэна, состоявшийся на прошлой неделе.

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