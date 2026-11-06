В Колумбии начались совместные военные учения Southern Vanguard 2027 с участием около 350 военнослужащих США и более 400 колумбийских солдат. Колумбийская армия принимает маневры, а руководит ими Командование Армии США в Западном полушарии, сообщает Defense News.

Подготовка в джунглях

Southern Vanguard 2027 являются 41-ми ежегодными учениями такого формата. Они начались в понедельник и, по данным Армии США, продлятся до середины ноября.

После церемонии открытия участники сосредоточатся на действиях в джунглях и противодействии самодельным взрывным устройствам. Программа также предусматривает штабную подготовку, морское перехватывание, киберподготовку и отработку наземной безопасности.

Военные также планируют провести тренировку по медицинской эвакуации с базы Толемайда в Кавалерийскую школу в Боготе.

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Военное сотрудничество

Начальник штаба формирования сил Национальной армии Колумбии бригадный генерал Эдильберто Кортес, приветствуя международных участников, заявил, что их присутствие свидетельствует об общей приверженности укреплению коллективной готовности и сотрудничества между странами.

В конце 2025 года Армия США создала Командование в Западном полушарии в рамках масштабной реорганизации сил. Как отмечает издание, это связано с изменением приоритетов Пентагона: Стратегия национальной обороны США на 2026 год уделяет больше внимания защите территории США и Западного полушария.

США также усилили подготовку к действиям в джунглях, в частности восстановили школу подготовки в джунглях в Панаме вместе с панамскими вооруженными силами. Ранее американские военные сотрудничали с Колумбией в рамках курса Lancero, который источник сравнивает со Школой рейнджеров США.

Перед Southern Vanguard 2027 американские военные участвовали в учениях Southern Vanguard 2026 в Перу. В сценарии полевой подготовки в городе Саусе также были задействованы около 400 военнослужащих.

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