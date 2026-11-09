Кубок мира по регбилиг 2030 года пройдет в США и на островах Тихого океана. Пять городов-хозяев турнира еще не подтверждены. Мужские и женские соревнования будут проходить одновременно, сообщает BBC Sport.

Больше команд на турнире

Международная федерация регбилиг (IRL) заявила, что проведение Кубка мира в новых странах должно помочь расширить географию этого вида спорта. Председатель IRL Тони Грант на ежегодном общем собрании организации в Сиднее заявил, что стратегия должна усилить интерес вещателей, правительственных партнеров и болельщиков к текущему Кубку мира в Австралии.

Грант также подтвердил, что число участников мужского Кубка мира увеличат с 10 до 12 команд. В женском турнире число участниц вырастет с восьми до 10. Формат соревнований еще не определен: IRL запросила отзывы у стран-участниц.

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Турниры во Франции и Европе

IRL также предложила предоставить Самоа и Тонге статус стран первого уровня наряду с Австралией, Англией и Новой Зеландией. Самоа стала первой тихоокеанской страной, сыгравшей в финале Кубка мира 2022 года. В этом году Самоа и Тонга вышли в полуфиналы турнира.

Кубок мира по регбилиг на колясках 2030 года пройдет одновременно с основными соревнованиями, однако его примет Франция. Хозяйкой Кубка мира 2034 года станет Европа. Мужской и женский финалы турнира 2026 года между Австралией и Новой Зеландией состоятся 15 ноября в Брисбене.

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