Совет Безопасности ООН не смог продлить мандат миротворческой миссии MINURSO в Западной Сахаре, который истекает 31 октября. США и Российская Федерация — государство-агрессор — наложили вето на проекты резолюций друг друга о продлении работы миссии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Взаимные вето в Совете Безопасности

Американский проект предусматривал продление мандата миссии на один год, признание марокканского плана автономии единственной основой для переговоров по урегулированию конфликта и сокращение военного компонента миссии. За документ проголосовали 11 из 15 членов Совета Безопасности, еще трое воздержались, однако Россия наложила вето на резолюцию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности не может заранее определять вопрос суверенитета. США, со своей стороны, наложили вето на российский проект, который предлагал продлить мандат еще на год без изменения действующих условий.

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Спор о референдуме

Миссия ООН, известная как MINURSO, была создана в 1991 году для наблюдения за планом урегулирования и прекращением огня между Марокко и Фронтом Полисарио. Марокко считает богатую полезными ископаемыми бывшую испанскую колонию своей территорией. Фронт Полисарио, который поддерживает Алжир и который представляет коренной народ сахрави, добивается создания независимой Сахарской Республики.

Американский проект также предусматривал переименование MINURSO в MINUSO — без буквы R, которая означает референдум о самоопределении территории. Представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что ООН не готовилась к такому голосованию десятилетиями.

Королевский дворец Марокко приветствовал непродление мандата, заявив, что это должно означать завершение участия Совета Безопасности в этом вопросе. Представитель Фронта Полисарио при ООН Сиди Омар поблагодарил Россию за вето, заявив, что американский проект подорвал бы право сахрави на самоопределение и независимость.

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